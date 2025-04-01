В Самаре руководителя Самарского академического театра оперы и балета подозревают в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) в отношении одного из руководителей ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича». Об этом сообщает управление ФСБ России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Крылов Фото: Александр Крылов

По данным ведомства, в ходе постановки спектакля «Дон Кихот Ламанчский» руководитель дал указания подчиненным сотрудникам заключить контракт на изготовление мягких декораций между театром и аффилированной фигуранту коммерческой организацией по завышенной стоимости. По указанию подозреваемого подрядчик заключил фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми гражданами, перечислил им деньги в размере 1,6 млн руб. Впоследствии эту сумму в наличной форме передали фигуранту уголовного дела.

Пресекли хищение в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных Министерством культуры Самарской области УФСБ России по Самарской области совместно с УМВД России по Самаре.

Руфия Кутляева