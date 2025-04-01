В КБР задержан подозреваемый в вымогательстве, который ударил жертву ножом в пах

В Кабардино-Балкарии по подозрению в вымогательстве задержан житель Баксана, который, по данным правоохранителей, добиваясь денег, у своего знакомого из села Исламей, ударил того ножом в область паха. Об этом сообщает республиканский главк МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии Фото: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, подозреваемы вымогал у жертвы 200 тыс. руб. на протяжении трёх месяцев. После нападения он был задержан. Из его автомобиля полицейские изъяли зарегистрированный карабин с двумя магазинами, снаряжёнными патронами, травматический пистолет с 10 патронами, нож, бронежилет и квадрокоптер для проведения видеосъёмок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о вымогательстве, он определен под домашний арест.

Михаил Волкодав