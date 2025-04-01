Нижегородские онкологи удалили опухоль яичника весом 11 кг

Специалисты Нижегородского областного онкологического диспансера удалили у пациентки опухоль яичника весом 11 кг и размером 36*29*26, которая заполняла весь малый таз и брюшную полость. Об этом сообщается на странице онкоцентра во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операция по удалению 11-килограммовой опухоли яичника

Фото: Нижегородский онкоцентр Операция по удалению 11-килограммовой опухоли яичника

Фото: Нижегородский онкоцентр

Операция прошла успешно, ее провели руководитель 2-го стационара Алексей Казаков, заведующая отделением онкогинекологии Виктория Левченко и анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Емельянов. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Елена Ковалева