В КБР главбух нацпарка «Приэльбрусье» заподозрена в мошенничестве
В отношении главного бухгалтера национального парк «Приэльбрусье» возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает республиканское СУ СК.
Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ
По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2023 года бухгалтер вносила заведомо ложные сведения в электронные реестры зарплаты, в результате чего она незаконно начислила и перевела на свой банковский счет 1 млн руб., принадлежащих нацпарку.
Сейчас по делу проводятся следственные действия.