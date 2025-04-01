В КБР главбух нацпарка «Приэльбрусье» заподозрена в мошенничестве

В отношении главного бухгалтера национального парк «Приэльбрусье» возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает республиканское СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2023 года бухгалтер вносила заведомо ложные сведения в электронные реестры зарплаты, в результате чего она незаконно начислила и перевела на свой банковский счет 1 млн руб., принадлежащих нацпарку.

Сейчас по делу проводятся следственные действия.

Михаил Волкодав