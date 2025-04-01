Следственными органами СКР по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) в отношении жителя города Алатырь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбуждено дело против мужчины, подозреваемого в истязании сына

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии возбуждено дело против мужчины, подозреваемого в истязании сына

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2024 года по 9 марта 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал своего восьмилетнего сына, применяя насилие и причиняя ему физические и психические страдания. Также он игнорировал родительские обязанности по воспитанию ребенка.

В настоящее время ребенок проживает с матерью.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия: назначены судебные экспертизы, ведутся допросы свидетелей.

Артём Дергунов