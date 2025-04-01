В Екатеринбурге возобновили перелеты в Ереван самолетами FlyOne Armenia

Авиакомпания FlyOne Armenia возобновила полеты из Екатеринбурга в Армению. «Сегодня днем с большим удовольствием встретили борт из Еревана у нас на перроне»,— сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самолеты будут отправляться в Ереван по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A320, время в пути составит 3 часа 40 минут.

Напомним, возвращение этого маршрута было анонсировано в декабре. FlyOne Armenia предлагает стыковочные рейсы по разным направлениям, например, по маршруту Екатеринбург – Ереван – Ларнака (Кипр).

Ирина Пичурина