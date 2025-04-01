В этом году химпрополка на Ставрополье охватит почти 2 тысячи гектаров

Хозяйства Ставропольского края начали химическую прополку озимых культур на территории Нефтекумского, Буденновского, Степновского и Красногвардейского районов. Этот этап важен для защиты посевов от сорняков, сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

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В 2025 году планируется обработать 1750 тыс. гектаров земли в регионе. Ставропольский филиал Россельхозцентра уже отправил сигнализационное сообщение во все муниципальные образования края, чтобы начать работы.

«Ставропольский филиал Россельхозцентра ежегодно ранней весной напоминает сельхозтоваропроизводителям о необходимости своевременного приобретения средств защиты растений, используя для этого информационные листки и сообщения в СМИ. Хозяйства позаботились о запасе гербицидов, обеспеченность ими составляет 93,5%, поэтому химпрополка в районах края должна пройти в штатном режиме и в рекомендованные специалистами краевого Россельхозцентра сроки»,— отметила руководитель филиала Ольга Кузнецова.

На конец марта обработано около 10,5 тыс. гектаров. Химпрополка проводится с помощью наземного оборудования. В случае необходимости могут привлечь сельскохозяйственную авиацию.

Николай Аксенов