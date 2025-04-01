Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Сочи

Культурно-образовательный проект «Поезд Победы» в третий раз прибудет в Сочи в год 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Передвижной музей остановится на железнодорожном вокзале города 4 и 5 апреля, где будет работать с 10:00 до 18:00. Посетить экспозицию можно бесплатно по предварительной регистрации, которая откроется за сутки до прибытия состава.

Иммерсивная инсталляция размещена в 10 вагонах и посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны. В 2023 году экспозицию дополнил новый вагон о военных трибуналах, рассказывающий о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, раскрывших миру преступления нацистской Германии и милитаристской Японии.

«Поезд Победы» воссоздает историческое прошлое с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных фигур. Помогать гостям выставки будут 50 подготовленных волонтеров.

«Все они прошли необходимый инструктаж»,— отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Сергей Черемшанов.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». С момента открытия в октябре 2022 года экспозицию посетили более 1,15 млн человек.

На официальном портале музея доступен виртуальный 3D-тур, запущенный в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Для интерактивной версии было разработано 79 панорам, 158 интерактивных элементов и оцифровано 159 фотографий экспонатов. Виртуальный тур уже посмотрели около 1,15 млн пользователей.

Мария Удовик