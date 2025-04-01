HH.ru: в Свердловской области наблюдается дефицит дворников

Дворники вошли в число дефицитных специалистов в Свердловской области, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru. В первом квартале 2025 года было открыто 102 вакансии для дворников, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большинство предложений о работе для дворников поступает от компаний в сфере недвижимости, эксплуатации, проектирования и ЖКХ (12% от всех вакансий). Также значительное количество предложений исходит от предприятий розничной торговли (7%) и гостинично-ресторанного бизнеса (6%).

На полный рабочий день предлагается 82% вакансий, остальные подходят для частичной занятости. Для 90% из них не требуется опыт работы. Средняя заработная плата для дворников в этом году составляет 37,3 тыс. руб., что значительно выше прошлогоднего показателя в 27,8 тыс. руб. В феврале средняя предлагаемая зарплата в регионе в целом составляла 70 тыс. руб.

Дворники остаются в десятке самых дефицитных специалистов в Свердловской области: на одну вакансию приходится лишь 1,1 резюме потенциальных кандидатов, что значительно ниже нормы в четыре резюме на вакансию.

Напомним, в феврале-марте 2025 года в Свердловской области наиболее сильный дефицит работников наблюдался в организациях, которые связаны с медициной и продажами в магазинах.

Ирина Пичурина