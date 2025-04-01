«Кузина» допустила дефолт по выплате купона

ООО «Кузина» допустило дефолт при выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863 тыс. руб., говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения ценных бумаг на общую сумму 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине финансовых трудностей»,— объяснили в компании.

Ранее «Кузина» допустила серию технических дефолтов, но каждый раз исполняла обязательства перед держателями облигаций. В качестве причины возникших затруднений компания указывала приостановку ФНС России операций по счетам, в связи с чем у нее не было возможности произвести выплату купонного дохода с расчетного счета.

Четырехлетние биржевые облигации серии БО-П02 объемом 70 млн руб. «Кузина» разместила в апреле 2023 года. Ставка ежемесячного купона составляет 15% годовых до погашения. Начиная с 24-го купона по выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация — по 8% от тела долга. Других бумаг эмитента в обращении нет: в августе 2023 года «Кузина» погасила дебютный облигационный заем номинальной стоимостью 55 млн руб.

Сеть кондитерских «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В нее входят более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. В состав сети кроме собственных кафе входят заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. По итогам 2024 года выручка компании составила 328 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Лолита Белова