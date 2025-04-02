Пермяки практически перестали платить за связь наличными

В Прикамье по итогам первого квартала 2025 года доля наличных платежей составила всего 2% против 6% в аналогичном периоде 2024-го. Об этом сообщают аналитики «Мегафона». Среди онлайн-способов оплаты наиболее интенсивно растет использование системы быстрых платежей (СБП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

По данным оператора, еще пять лет назад доля офлайн-платежей достигала 16%. Изменение ситуации наблюдалось во время пандемии, когда пользователи стали чаще оплачивать товары и услуги, в том числе мобильную связь, дистанционно. На уменьшение популярности наличных средств повлияли также законодательные ограничения. С 1 января 2025 года пополнение баланса наличными возможно при предъявлении удостоверения личности либо через «Госуслуги».

При этом среди онлайн-способов оплаты связи растет спрос на СБП. Так, в марте 2025 года платежи через систему выросли на 12,7% в сравнении с мартом 2024-го. «Стремительно растет услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году: с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счете»,— подчеркнула руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов «Мегафона» Фарида Ахундова.