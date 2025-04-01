На Дворцовой площади прошла первая репетиция сводного военного оркестра
Первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона прошла на Дворцовой площади, об этом сообщает пресс-служба северо-западного округа Росгвардии. Всего в составе оркестра было более 500 военнослужащих.
В ходе репетиции музыканты 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного Измайловского полка, Центра подготовки личного состава и Военной академии Росгвардии исполнили более 50 произведений о Великой Отечественной войне и военной службе.
Среди новых композиций — марши «Ленинградских стрелковых дивизий» Чернецкого и «Бессмертный полк», песни «Ленинградцы» Хиля и «От героев былых времен» Хозака, а также фрагмент Седьмой симфонии (Ленинградской) Шостаковича.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в Петербурге планируют провести в очном формате.