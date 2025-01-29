Шествие вернут на улицу

Традиционное шествие «Бессмертного полка» Смольный надеется вернуть в офлайн-формат. До этого в последний раз очная акция проходила в 2022-м, онлайн-формат город испробовал во время ковида и из-за угроз общественной безопасности во время СВО. Дать привычный ход празднику администрация намерена в этом году, на 9 мая, в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для этого город планирует усилить работу служб правопорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция памяти «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Акция памяти «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О том, что Смольный рассчитывает провести «Бессмертный полк» в офлайне, сообщили на заседании городского правительства. Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова презентовала план мероприятий к годовщине Победы. Всего в него вошло 329 пунктов. Среди них, как и всегда, торжественно-траурные церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище, парад и концерт на Дворцовой площади, концерты в театрах и Петропавловской крепости, тематические экспозиции и проезд ветеранов по городу в ретроавтомобилях. К числу ветеранов на этот раз относят и бойцов, вернувшихся с СВО. Как дополнил глава комитета по культуре Федор Болтин, часть мероприятий пройдет в другие даты.

В том же списке отведено время и на «Бессмертный полк», его назначили на 15 часов, вслед за ретроавтомобилями. Два последних года акцию проводили в онлайн-режиме. «Необходимо отметить, что по соображениям безопасности начиная с 2022 года акции "Бессмертного полка" реализуются в онлайн-формате. Надеемся, что в этом году мы сможем изменить эту ситуацию»,— поделилась с коллегами госпожа Фидрикова.

О том, что Смольный намерен вернуть очный формат «Бессмертного полка», «Ъ-СПб» обратил внимание в декабре 2024 года.

Вместо традиционной с 2011 года (тогда еще частная инициатива журналистов из Томска) колонны, проходящей по улицам городов с фотографией родственников, пострадавших от войны, на сайте «Полка» появлялись портреты ветеранов. Организаторы также призывали вывешивать штандарты с фотографиями в окнах домов, на балконах, автомобилях. Еще раньше, в 2020-м и 2021-м годах, акция была в онлайне из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, ковидные ограничения действуют в Петербурге и по сей день: перед Новым годом губернатор Александр Беглов продлил их еще на год. Фактически они запрещают проводить публичные мероприятия без согласования, но, очевидно, на «Бессмертный полк» город добро даст, как и на другие мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева пояснила отмену привычного формата акции в 2023-м и 2024-м соображениями безопасности. В Смольном эту формулировку уточняли и поясняли, что мера связана с проведением СВО: массовая акция может закончиться провокациями или атакой беспилотниками. В ближайшее время администрации предстоит решить вопрос об усилении охраны и о разрешении видеосъемки колонны с дрона, о чем планируют просить общественные организации.

В последний год перед отменой акции прошли в 3,7 тыс. городов и населенных пунктов страны. Тогда, в 2019-м, в них приняли участие в общей сумме 1,18 млн петербуржцев, регион поставил рекордное количество участников шествия от площади Восстания до Дворцовой. В 2020 году вопреки запретам малочисленные группы все же выходили на Невский проспект, причем соблюдая социальную дистанцию. Некоторые медленно двигались по проспекту на машине, высовывая флаги и фотографии родственников из окон. Заявок на участие в онлайн-акции подано было в пять раз меньше по всей стране, чем приходило людей на улицы в разрешенные годы. Так же было и в 2021 году.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии «Бессмертный полк» снова вышел на улицы в привычном формате примерно в таком же составе в более чем миллион человек. Только к 9 мая 2022 года уже началась СВО, а к шествию подключились и политические силы со штендерами с современными фотографиями и буквами Z. Люди несли портреты своих знакомых, погибших либо в военных действиях с 2014 года на Донбассе, либо уже в ходе военной операции на Украине. Возможно, что в этом году на акции родственники погибших на СВО пройдут отдельной колонной. Подобную перспективу обсуждают в сети близкие бойцов.

Полина Пучкова