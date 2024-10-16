Экспорт молочной продукции из Республики Татарстан увеличился на 39,7%, достигнув 15,1 млн долларов США к началу октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан увеличил экспорт молочной продукции на 39,7%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан увеличил экспорт молочной продукции на 39,7%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий экспорт агропромышленного комплекса Республики составил 305,4 млн долларов, что составляет 66,7% от плана. На зарубежные рынки отправлено 7,6 тыс. тонн молочной продукции: молоко и сливки — на 9,7 млн долларов, мороженое — на 3 млн долларов, сыры и творог — на 1,5 млн долларов. Основные направления экспорта: страны Ближнего Востока, Закавказья, Азии и Северной Африки, включая такие страны, как Китай, Индия и Иран.

Компании ООО «Вамин Татарстан», ООО «Апастовский молочный комбинат» и ООО «Молочный комбинат „Касымовский“» активно участвуют в экспорте. Татарстан производит 6,5% общего объема молока в России. В 2023 году республика произвела 2,19 млн тонн молока. Увеличение экспорта поддерживается модернизацией заводов и инвестиционными проектами, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В сентябре сообщалось, что «Вамин» начнет поставлять продукцию в Малайзию.

Анар Зейналов