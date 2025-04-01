Завод минеральных вод в Горячем Ключе оптимизирует производство

Завод минеральных вод «Горячеключевской», ставший участником нацпроекта по повышению производительности труда, внедряет инновационные решения для оптимизации производства. Предприятие модернизирует линию розлива минеральной воды, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / adm_gorkluch Фото: t.me / adm_gorkluch

Рабочая группа предприятия изучила текущие процессы и разработала план усовершенствований по четырем ключевым направлениям: стратегия, маркетинг, производство и персонал. Для реализации задач специалисты используют проверенные методики, доступные на платформе производительность.рф, адаптируя их к особенностям своего производства при поддержке эксперта Регионального центра компетенций.

На заводе также внедряется система 5С, направленная на улучшение организации рабочего пространства. Как отметили в мэрии, эти изменения помогут снизить временные и материальные затраты, одновременно увеличив объем выпускаемой продукции без дополнительных вложений.

«Горячеключевской» является предприятием, добывающим воду из природных источников. Бутилирование происходит непосредственно на месте добычи.

Анна Гречко