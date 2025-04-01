При атаке БПЛА на Энгельс 20 марта повреждения получили более 2 тыс. домов

При атаке беспилотников на Энгельс Саратовской области 20 марта повреждения получили более 2 тыс. домов, сообщил глава комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Алексей Сидоров на рабочем совещании в областной думе. По его словам, некоторые из них «сложились полностью до основания». Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Господин Сидоров также указал на потребность города в мусорных бункерах. По его словам, вывезти мусор, который образовался после атаки беспилотников «одномоментно и силами одного Энгельса очень тяжело», так как муниципальная спецтехника задействована на субботниках.

В ночь на 20 марта над территорией Саратовской области сбили 54 беспилотника. Пострадали десять человек. Глава региона Роман Бусаргин назвал атаку самой массированной с начала боевых действий. Повреждения получили здание клинической больницы, два детских сада, школа и около 30 частных домов и дач в СНТ. На аэродроме Энгельса из-за удара беспилотника начался пожар, жителей близлежащих СНТ эвакуировали.

27 марта господин Бусаргин сообщил, что жителям Энгельса, чье имущество пострадало при атаке беспилотников, будет оказана материальная помощь. За поврежденный автомобиль жителям выплатят до 100 тыс. руб., за дачный домик — до 150 тыс. руб., за жилой дом — до 250 тыс. руб. 31 марта губернатор сообщил, что на помощь пострадавшим жителям власти выделят более 200 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дронами по дачам».

Полина Мотызлевская