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Уголовное дело завели на нижегородскую фирму из-за долга перед 233 работниками

Из-за невыплаты зарплаты 233 работникам коммерческой организации, зарегистрированной в Нижнем Новгороде, возбудили уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. Об этом сообщил Следственный комитет России 31 марта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумму долга предварительно оценивают более чем в 20 млн руб. По данным СК, зарплату работники не могут получить уже более четырех месяцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», задолженность образовалась перед работниками «МКТ-НН», строившими газопровод Ингалы — Большеречье в Омской области.

Галина Шамберина