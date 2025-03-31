Нижегородскую компанию проверят после жалоб на невыплату зарплаты 233 работникам

СУ СКР по Нижегородской области начало проверку информации о невыплате зарплаты более чем 230 работникам нижегородского предприятия, занимающимся строительством газопровода. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах, рассказали в Следственном комитете 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительным данным, работники не получают зарплату более четырех месяцев, а многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение о том, что компания «МКТ-НН» задолжала 233 работникам более 20 млн руб. за строительство газопровода Ингалы — Большеречье в Омской области. Сам газопровод торжественно открыли в феврале 2025 года.

Галина Шамберина