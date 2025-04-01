Почти 198 тысяч жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты

В Челябинской области почти 198 тыс. жителей установили самозапрет на кредиты с 1 по 31 марта. По этому показателю регион занимает восьмое место среди субъектов РФ, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В целом по стране за месяц работы нового сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн человек. Большинство выбирает полный запрет — 91,5% от общего количества заявок. За месяц 129,5 тыс. человек направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений в общем количестве составила 1,6%.

Лидерами по количеству установленных самозапретов стали Москва (962тыс.), Московская обл. (621,9 тыс.), Санкт-Петербург (475,4 тыс.) и Башкортостан (271,6 тыс.). Также в топ-10 вошли Свердловская область (259,2 тыс.), Краснодарский край (253,2 тыс.), Татарстан (220,2 тыс.), Новосибирская (184,6 тыс.) и Нижегородская области (175,6 тыс).