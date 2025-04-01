Нижегородские работодатели заявили более 1,7 тысячи вакансий в I квартале

Более 1,7 тысячи вакансий заявили работодатели Нижегородской области в региональный кадровый центр «Работа России» в I квартале 2025 года. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в обрабатывающем производстве, торговле, транспорте и логистике, рассказали в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в банке вакансий Нижегородской области на текущий момент насчитывается более 63 тыс. позиций.

В областной службе занятости сообщили также, что всего за первый квартал к ним обратились более 4 тыс. работодателей. Кроме заявлений о вакансиях, они обращались за консультациями по трудовому законодательству, финансовой поддержкой, получением аналитики на рынке труда и другим вопросам.

Директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова рассказала, что в 2025 году наблюдается рост зарплат и увеличение спроса на высококвалифицированных специалистов.

Как писал «Ъ-Приволжье», зарплата на крупных и средних предприятиях в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года составила в среднем 91,8 тыс. руб.

Галина Шамберина