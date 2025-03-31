Средняя зарплата в Нижнем Новгороде составила 91,8 тысячи рублей в 2024 году

Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года составила 91,84 тыс. руб. Об этом говорится в отчете об основных показателях социально-экономического развития города за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно официальной статистике, по сравнению с 2023 годом зарплата выросла на 20,5%, в реальном выражении (без учета уровня инфляции) — на 12%.

Средняя зарплата в социальной сфере выросла на 19,3%. В образовании она составила 64,56 тыс. руб., в области здравоохранения и соцуслуг — 67,35 тыс. руб., в области культуры, спорта и организации досуга — 104,12 тыс. руб.

Просроченной задолженности по зарплате на 1 января в Нижнем Новгороде не было.

Покупательная способность зарплаты составила 5,8 прожиточного минимума. Годом ранее этот показатель был равен 5,2.

Уровень безработицы на 1 января 2025 года составил 0,05 против 0,3 на 1 января 2024 года.

Галина Шамберина