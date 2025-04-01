Беременные школьницы в Кузбассе получат выплату в 100 тысяч рублей

В Кузбассе беременные студентки и школьницы смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. руб. Пособие будет начисляться после 22 недель беременности и при постановке на учет, следует из постановления правительства региона.

Выплата будет распространяться на лиц, обучающихся в школах, ссузах и вузах по программам очной формы обучения, которые забеременели с 1 января 2025 года. Уточняется, что за несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители.

Аналогичные меры были введены в Орловской (100 тыс. руб.) и Брянской (150 тыс. руб.) областях в конце марта этого года.

Александра Стрелкова