Хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против «Нэшвилл Предаторс» (2:1) он отметился двумя результативными передачами, продлив серию с набранными очками до шести игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Мичков

Фото: Kyle Ross / Imagn Images / Reuters, Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Матвей Мичков

Фото: Kyle Ross / Imagn Images / Reuters, Kyle Ross-Imagn Images / Reuters

Первой звездой дня стал американский защитник «Нью-Джерси Девилс» Люк Хьюз, на счету которого — гол и передача в домашней игре против «Миннесота Уайлд» (3:2Б). Второй звездой признали канадского нападающего «Калгари Флеймс» Райана Ломберга, отметившегося заброшенной шайбой и голевой передачей в выездной встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:2Б).

20-летний Матвей Мичков проводит свой первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 58 очков (24 гола плюс 34 передачи) в 72 играх. Следующий матч «Филадельфия Флайерс» проведет с «Монреаль Канадиенс» в ночь на 6 апреля.

Таисия Орлова