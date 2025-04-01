Правительство РФ утвердило создание особой экономической зоны «Южноуральская»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Челябинской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская». Документ от 31 марта опубликован на официальном сайте кабинета министров РФ.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится в Красноармейском районе Челябинской области. Резидентами станут пять компаний, которые планируют заняться производством прицепной техники, гусеничных систем, подшипников и роботизированных систем. Предприятия смогут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

В течение трех лет региональные власти счет средств областного бюджета — 3,5 млрд руб. должны создать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру ОЭЗ. Общий объем инвестиций предприятий-резидентов составит 14,3 млрд руб. 2025–2027 годах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особую экономическую зону в Челябинской области пытались создать с 2020 года. Изначально планировалось, что она разместится в Увельском районе, рядом с торгово-логистическим комплексом «Южноуральский». В апреле 2024 года стало известно, что участок под ОЭЗ выделен в Красноармейском районе. В январе 2025 года проект создания зоны в Челябинской области вынесли на публичные обсуждения. Четыре из пяти проектов в ОЭЗ намерено реализовать ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».