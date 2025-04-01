В Челябинске будут судить обвиняемых в контрабанде сильнодействующего препарата

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело местного жителя и еще двух граждан Самары и Новосибирска. Их обвиняют в контрабанде сильнодействующего препарата и отмывании денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, соучастники через интернет-магазин с мая 2023 года по январь 2024 года продавали и отправляли через почту сильнодействующее вещество «прегабалин», находясь в разных регионах, в том числе в Челябинской, Новосибирской и Иркутской областях. Кроме того, один из них при помощи неустановленных подельников перевез часть препарата через границу в Казахстан и перевел биткоины, полученные от продаж, в российские рубли в сумме 4,8 млн руб.

У подозреваемых изъяли более 50 кг прегабалина. Прокуратура Челябинской области направила материалы дела в суд.