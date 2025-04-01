В Нефтекамске экс-адвокат обвиняется в хищении 1,6 млн рублей у доверительницы

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело 37-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это Азат Узянбаев.

По версии следствия, в июле 2024 года жительница Нефтекамска, в отношении которой отделом по борьбе с экономическими преступлениями проводилась проверка по факту подделки подписи, обратилась к адвокату за защитой своих интересов. Юрист ввел доверительницу в заблуждение, что она может избежать уголовной ответственности, и потребовал у нее 1,6 млн руб. якобы для дальнейшей передачи полицейским. На самом деле у него не было законных возможностей исполнить обещанное, а деньги он собирался присвоить.

При передаче взятки фигуранта уголовного дела задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.

По ходатайству следователя обвиняемый на период расследования был заключен под стражу. В целях возмещения ущерба суд арестовал средства, находящиеся на банковских счетах фигуранта уголовного дела.

Майя Иванова