Северная железная дорога готовит пригородные поезда к летним пассажирским перевозкам

На Северной железной дороге к летнему сезону пассажирских перевозок ведется подготовка 17 электропоездов, 24 рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» и более 70 вагонов локомотивной тяги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Подготовка подвижного состава проводится в моторвагонном депо Данилов, а также на производственных участках в Рыбинске, Иваново, Архангельске, Котласе и Печоре. Железнодорожники проверяют техническое состояние кузова, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележки и рамы вагонов. Особое внимание уделяется салонам и санитарно-техническому оборудованию, системам кондиционирования воздуха, электроснабжения, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности. Вентиляция переводится на работу в летний период. В заключении проводится наружная мойка вагонов и уборка салонов.

Подготовка подвижного состава к летним перевозкам завершится в конце мая. Пригородные маршруты в Архангельской области обслуживают «Орланы» и вагоны локомотивной тяги, в Вологодской – только электропоезда. В Ивановской области курсируют «Орланы», в Республике Коми – вагоны локомотивной тяги. В Костромской области перевозки осуществляются электричками и вагонами локомотивной тяги. В Ярославской области пассажиров обслуживают составы электропоездов, «Орланы» и курсируют вагоны локомотивной тяги.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога