В Перми крупнейший производитель муки увеличил прибыль почти втрое
АО «Пермский мукомольный завод» (ПМЗ) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Чистая прибыль составила 124,2 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 186% (в 2023-м — 43,3 млн руб.). Результат связан, в том числе, с полученными обществом дивидендами из накопленной прибыли прошлых лет от дочерней компании, являющейся основным продавцом продукции мукомольного завода (70,1 млн. руб). Выручка общества увеличилась с 2,5 млрд до 2,9 млрд руб. В аудиторском заключении указано также, что себестоимость реализованной продукции за 2024 составила 2,4 млрд руб., коммерческие расходы — 189,5 млн руб., управленческие — 151,7 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно отчету, по итогам прошлого года, объем реализации муки, крупы в натуральном выражении составил 123,3 тыс. тонн, что на 6,8 тыс. тонн больше, чем в 2023-м. Больше всего в общем объеме реализовано муки высшего сорта — 57,9 тыс. тонн.
Пермский мукомольный завод — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае. Доля ПМЗ в общем объеме муки, выработанной в регионе, составляет почти 80%, среди предприятий Российской Федерации — около 1,5%. Почти 100% акций АО принадлежит пермскому ООО «Бизнес Тун».