Дело об убийстве 38-летнего жителя Константиновского района направили в суд

В Константиновском районе Ростовской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Следствие установило, что 16 февраля 2025 года 59-летний обвиняемый во время ссоры на кухне своего дома в хуторе Трофимов ударил ножом в грудь лежавшего на диване 38-летнего знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян