Назначен новый директор Новосибирского государственного краеведческого музея

Новым директором Новосибирского государственного краеведческого музея назначен 39-летний Антон Рубшев. Он работал на этой должность в качестве и.о. с мая 2024 года.

Антон Рубшев начал работу в музее в 2017 году. До сентября 2023 года был старшим научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела, после его назначили старшим научным сотрудником службы главного хранителя — хранителем коллекции керамики и стекла. В декабре того же года стал заместителем директора по основной деятельности учреждения.

Антон Рубшев окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств по специальности «Музейное дело и охрана памятников культуры». Ранее работал в крупных музеях Санкт-Петербурга.

Александра Стрелкова