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Более двухсот жителей Первомайского района получат выплаты за ущерб от атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону 206 жителей Первомайского района получили компенсации после атак украинских беспилотников в феврале 2025 года. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

«Во всех поврежденных 112 квартирах выполнена замена окон. Еще в одной квартире работы будут выполнены, после возвращения собственника в Ростов. По выплатам: 204 пострадавшим произведены выплаты, в работе находятся 22 заявления»,— написал Александр Скрябин.

Градоначальник поручил главе администрации Первомайского района ускорить процесс выплат жителям, чьи дома были повреждены в результате атак дронов.

Николай Аксенов

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