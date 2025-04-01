В Пензе возбудили дела о мошенничестве против гендиректора и учредителя ЧОП

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора и учредителя частной охранной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в апреле минувшего года частная охранная организация заключила контракт с высшим учебным заведением о предоставлении услуг по охране. Вместе с тем фигуранты знали, что их фирма не сможет оказать услуги в соответствии с условиями контракта. Дело в том, что организации не хватало квалифицированных сотрудников.

Когда университет перевел денежные средства на расчетный счет частной охранной организации, фигуранты похитили из них свыше 1 млн руб. По месту их жительства и в офисе прошли обыски.

Павел Фролов