Депутат ряда созывов Ижевской думы Альфред Зиннатуллин включен в праймериз «ЕР»

Депутат нескольких созывов гордумы Ижевска, технический директор «Авторемзавода» Альфред Зиннатуллин включен в списки кандидатов предварительного голосования от партии «Единая Россия» (праймериз). Как указано на партийном сайте праймериз, народный избранник проходит по Александровскому одномандатному избирательному округу №8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Зиннатуллин с 2020-го является депутатом гордумы Ижевска 7-го созыва, членом постоянной комиссии по социальной политике. Он избирается в местную гордуму с 2004-го, входя в разные комиссии, включая по бюджету и финансам и по местному самоуправлению, информполитике и связям с общественностью.

В 1992-м господин Зиннатуллин основал телекомпанию «Телеинформ», впоследствии ставшей «СТС-Ижевск», а с 2020-го — городским телеканалом «СиТиСи». По данным сайта горадминистрации, господин Зиннатуллин является генеральным продюсером телекомпании.

Напомним, ЕР проводит в регионе предварительное голосование в преддверии осенних выборов в муниципальные органы власти столицы Удмуртии и ее малых городов, чтобы определиться со списком выдвиженцев. Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут в сентябре 2025-го. Вакантным является 131 мандат. Прием документов от кандидатов начался 5 марта.