Из магазинов Кубани в 2024 году изъяли в 4 раза меньше опасной продукции

Объем изъятой небезопасной пищевой продукции в торговых сетях Краснодарского края сократился в 4,2 раза — с 1,6 тыс. т в 2023 году до 0,4 т в 2024 году. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С начала 2025 года надзорный орган уже изъял из оборота 4,6 т опасных продуктов. В период с 21 января по 5 февраля текущего года проверки выявили нарушения в 60 магазинах сети «Светофор» и 2 точках сети «Маяк» в регионе.

В проверенных магазинах реализовывали мясную, рыбную и молочную продукцию с истекшим сроком годности, товары без маркировки производителя и с нарушенной целостностью упаковки. Также обнаружены случаи продажи продуктов без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении.

По результатам проверок Россельхознадзор выдал 32 предписания об устранении нарушений и изъял более 4 тыс. кг просроченной или обезличенной пищевой продукции, а также свыше 2 тыс. куриных яиц.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что специалисты Роспотребнадзора изъяли 1,5 т некачественной пищевой продукции в магазинах торговой сети «Лента» в Адыгее.

Анна Гречко