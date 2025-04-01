В Кисловодске вновь открыли питьевой бювет «Ребровский»

В Кисловодске после зимней консервации и санитарной обработки вновь открыли питьевой бювет «Ребровский». Бювет, запущенный в 2022 году, предлагает три вида минеральной воды для жителей и гостей курорта, сообщил градоначальник Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Теперь он работает ежедневно без выходных и перерывов.

Объемы потребления минеральной воды в бювете впечатляют: в 2023 году было выпито более 650 тыс. литров, а в 2024 — более 730 тыс. Учитывая непрерывную работу и большой поток туристов, есть уверенность, что в этом году будут побиты все рекорды по количеству выпитой воды. Приглашаем всех жителей и гостей насладиться вкусом нашей минеральной воды»,— рассказал мэр.

Кроме того, в Кисловодске появились первые брендированные дорожные люки. Их установили на трех центральных улицах города: Российской, Дзержинского и Широкой. На крышках размещены изображения главных достопримечательностей курорта. Общая стоимость проекта составила 146 млн руб.

Николай Аксенов