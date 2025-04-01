В Катав-Ивановске вновь ищут подрядчика для строительства ФОКа за 650 млн рублей

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского городского округа объявило очередной аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В этот раз начальная стоимость работ выросла до 650,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Это уже восьмой аукцион на возведение ФОКа. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ФОК планируют возвести в Катав-Ивановске на улице Степана Разина. Комплекс будет состоять из двух зданий. В одном из них появится игровой зал 42 на 24 метра, а также административные и вспомогательные помещения — раздевалки, зал аэробики, тренажерный зал, зал ОФП. Во втором здании разместят плавательный бассейн размером 25 на 11 метров. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2027 года.

Итоги аукциона подведут 10 апреля.

Поиск подрядчика продолжается с 2022 года. Первые три аукциона выставлялись с начальной ценой контракта в 571 млн руб., еще четыре — 553 млн руб. В результате двух тендеров получилось заключить контракты на выполнение работ. Остальные не состоялись из-за отсутствия заявок.

В результате тендера в феврале 2023 года контракт заключили с московским подрядчиком АО «Хитман групп», который предложил выполнить работы за 505,3 млн руб. Однако в марте этого года заказчик расторг договор, заявив, что компания выполнила всего 2,7% от общего объема работ. Кроме того, из аванса в размере 56,1 млн руб. подрядчик отработал только 13,5 млн руб.

Второй контракт получилось заключить в августе прошлого года. В аукционе победила группа компаний «Монолиттехно». Однако в декабре заказчик расторг договор, потому что подрядчик так и не начал строительные работы на участке.