В Альметьевске дорожные службы вывезли 48 тонн смета за неделю
За неделю дорожные службы Альметьевска вывезли с городских улиц 48 тонн смета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Альметьевске дорожные службы вывезли 48 тонн смета за неделю
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
В городе идут работы по весенней уборке улиц от грязи и мусора, которые накопились за зиму.
«В уборке задействованы различные ресурсы: бригады ручного труда, погрузчики, самосвалы и подметально-уборочные машины-пылесосы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общегородской субботник в городе запланирован на 19 апреля.
Смет — мусор, образующийся при уборке территорий, включает в себя частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли.