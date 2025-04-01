За неделю дорожные службы Альметьевска вывезли с городских улиц 48 тонн смета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске дорожные службы вывезли 48 тонн смета за неделю

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ В Альметьевске дорожные службы вывезли 48 тонн смета за неделю

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В городе идут работы по весенней уборке улиц от грязи и мусора, которые накопились за зиму.

«В уборке задействованы различные ресурсы: бригады ручного труда, погрузчики, самосвалы и подметально-уборочные машины-пылесосы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общегородской субботник в городе запланирован на 19 апреля.

Смет — мусор, образующийся при уборке территорий, включает в себя частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли.

Артём Дергунов