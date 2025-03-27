Мэрия потребовала до 25 апреля снести незаконный ресторан в парке Победы

Мэрия Ярославля потребовала от собственника демонтировать здание ресторана «Много рыбы» в парке 30-летия Победы до 25 апреля. Соответствующее извещение власти города разместили на стене объекта и опубликовали подтверждающую это видеозапись в Telegram-канале мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ресторан в парке, по мнению мэрии, построен незаконно. По договору аренды там планировалась летняя веранда, а в итоге был возведен объект капитального строительства. Сам ресторан начал свою работу 21 марта.

Собственника объекта уведомили о необходимости снести самовольную постройку до 25 апреля, в ином случае это будет сделано в принудительном порядке. Вместе с тем, сегодня Дзержинский районный суд начал рассмотрение иска мэрии о расторжении договора с арендатором участка, на котором построен ресторан.

«Учитывая сложность вопроса и необходимость всестороннего анализа представленных материалов, суд принял решение отложить рассмотрение дела до 6 мая»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова