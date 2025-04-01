Дональд Трамп недоволен последними заявлениями обеих сторон украинского конфликта. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, глава государства делает все, чтобы добиться прекращения огня. При этом американские команды переговорщиков продолжают контакты как с Киевом, так и с Москвой. Ранее Трамп не исключил, что применит новые санкции против России, если убедится, что мирный процесс срывается по ее вине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что позиция президента США ужесточается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп несколько изменил подходы ко всему происходящему вокруг Украины. Похоже, что теперь он давит на обе стороны конфликта, вернее, пытается давить. Что касается Владимира Зеленского, то в его отношении позиция республиканца более жесткая. Однако, говоря про действия Москвы, президент США впервые применил такие формулировки, как «зол» и даже «взбешен», по крайней мере, так утверждает телеканал NBC. При этом одновременно глава Белого дома пытается сглаживать острые углы, надеясь, что до новых антироссийских рестрикций не дойдет. Москва, в свою очередь, по-прежнему заявляет, что готова продолжать диалог, но по факту косвенно признает, что ситуация, скажем так, далека от идеала. Как известно, Трамп недоволен заявлением российского коллеги о внешнем управлении на Украине. При этом можно предположить, что на позицию 47-го президента Соединенных Штатов кто-то повлиял.

В выходные в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, что во Флориде, гостил президент Финляндии Александр Стубб. Это был неофициальный визит. В его рамках оба лидера, в частности, поиграли в гольф, и, видимо, их общение в целом было успешным. Глава Белого дома даже заявил, что готов заказать у Финляндии ледоколы для дальнейшего освоения Арктики, в том числе в противовес России и Китаю. Это очень выгодный для Хельсинки контракт. Далее Стубб прибыл в Лондон, где рассказал журналистам об итогах своей поездки. Как выяснилось, он не только играл в гольф, но и сумел обсудить актуальные вопросы международной повестки, включая, естественно, Украину. Переговоры продолжались семь часов, и Трамп, в частности, спросил гостя, можно ли доверять Путину. Известный своей антироссийской позицией финский президент ответил отрицательно.

Далее он также изложил позицию Европы относительно всего происходящего. Стубб предложил, а Трамп, судя по всему, поддержал идею о том, что перемирие на Украине хорошо бы заключить к 20 апреля. В этот день празднуется и православная, и католическая Пасха. Кроме того, еще совсем рядом 100 дней президентства Трампа.

Эта красивая и символичная во всех отношениях дата неоднократно называлась и ранее, но теперь она как бы официально заявлена как программа максимум.

Итак, нужно повторить: президенты США и Финляндии поиграли в гольф 29 марта, а 30-го Трамп позвонил ведущей NBC Кристен Уэлкер, рассказал, как он зол, и заявил, что может ввести новые антироссийские меры. Как мы видим, президент Соединенных Штатов в той или иной мере решил выслушать мнение своих союзников в Европе, пусть их позиция в данный момент и неконструктивна. Как бы то ни было, до Пасхи остается 20 дней. Конечно, все может быть. Однако на сегодня мало надежд на изменение ситуации в положительную сторону. И позиция Трампа по отношению к России все-таки ужесточается.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе