«Дипломатию ЕС спасет спецпредставитель»

Евросоюз хочет определить дату окончания переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после совещания со своими коллегами из Испании, Франции, Германии, Италии и Великобритании. На встрече также договорились, что эти страны будут усиливать санкционное давление на Россию. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о стратегии ЕС по украинскому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В последнее время в подходе Евросоюза к украинскому вопросу стали наблюдаться новые нюансы. Вначале в СМИ появились утечки, согласно которым лидеры некоторых европейских государств (в этой связи упоминались Испания и Италия) предложили по примеру США назначить спецпредставителя, который занимался бы урегулированием конфликта. Если верить авторам публикаций и их источникам, эта идея вызвала возмущение еврокомиссара по иностранным делам Каи Каллас. Бывшая глава правительства Эстонии якобы заявила, что нет никакого смысла создавать новую должность и тем самым дублировать ее функции. За внешнюю политику ЕС, а значит, и за украинское направление, должен отвечать один человек — она сама.

Но страсти на этом не улеглись. И вот уже президент Финляндии Александр Стубб сразу после поездки в США и встречи с Дональдом Трампом тоже высказался за учреждение поста спецпредставителя, как будто не было обиженного монолога амбициозной эстонской дипломатки. Обеспокоенность европейских политиков понять можно. Представителей ЕС в контексте украинского кризиса не воспринимают как серьезных собеседников и потенциальных партнеров ни россияне, ни американцы.

В Москве дают понять, что позиция европейцев практически полностью совпадает с подходом Киева, почти столь же радикальна и бескомпромиссна. А стало быть, вести отдельный диалог с ними не имеет особого смысла.

Во многом эти упреки кажутся обоснованными. Давно прошли времена, когда европейские лидеры брали на себя миротворческие функции и пытались установить диалог с Владимиром Путиным: вначале президент Франции Эмманюэль Макрон, затем канцлеры Германии и Австрии. Теперь лидер Пятой республики стал одним из главных европейских «ястребов», сторонников наиболее жесткого подхода к Москве. И, судя по всему, такую же позицию займет и Берлин, когда там будет сформирован новый кабинет во главе с Фридрихом Мерцем.

Но все же во многом под влиянием миротворческих усилий администрации США в Европе начинают звучать и альтернативные голоса. Причем не только из Венгрии и Словакии, к особой позиции которых уже привыкли, но и из таких влиятельных государств, как Италия и Испания. Особенно это касается Рима: премьер Джорджа Мелони идеологически близка к Трампу и в последние недели дистанцировалась от европейских коллег по многим вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом. Президент Финляндии Стубб, напротив, считается приверженцем жесткой линии. И поэтому его предложение создать пост спецпредставителя, идущее вразрез с позицией другого «ястреба», Каи Каллас, стало в определенном смысле сенсацией.

Похоже, даже в Финляндии, несмотря на весь ее нынешний антагонизм с Россией, стали осознавать, насколько ненормальная, противоестественная ситуация сложилась в Брюсселе.

Ну нельзя, чтобы за украинское урегулирование (которое предусматривает, хотите вы того или нет, диалог с Москвой) отвечал человек, занимающий столь радикальную, подчеркнуто предвзятую, эмоционально заряженную позицию, как Кая Каллас. Не могут 27 государств Европы, у которых разный исторический опыт взаимоотношений с Россией, смотреть на нее исключительно эстонскими глазами, становясь заложниками эстонских обид, комплексов и фобий. И здесь даже не важно, насколько эти фобии обоснованны. В дипломатии фобий не должно быть по определению. Кстати, именно бывший финский президент Мартти Ахтисаари много лет был спецпредставителем, правда, не ЕС, а, как правило, ООН, при разрешении конфликтов в Азии, Африке, на Балканах и оставил по себе хорошую память.

Если Европа хочет играть серьезную роль в мирных усилиях по Украине, то ей надо найти на пост спецпредставителя фигуру подобного масштаба. Опытного политика, возможно, отставного президента, премьера или министра иностранных дел. И желательно, чтобы он не был выходцем ни из стран Балтии, ни из Польши. У этих государств столь печальный опыт взаимоотношений с Москвой, что от их представителей сложно ожидать взвешенного подхода, лишенного эмоций и предвзятости.

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Максим Юсин