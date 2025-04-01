На Ставрополье количество желающих работать в металлургии увеличилось на 24%

В Ставропольском крае в 2024 году число откликов на вакансии в металлургической промышленности и сфере добычи выросло на 24% по сравнению с 2023 годом. Средняя зарплата в этой отрасли составила 75,5 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на регионального представителя «Авито Работа» в ЮФО Дмитрия Телегина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Дмитрий Телегин отметил, что значительного притока новых кандидатов не ожидается. Для привлечения кадров предприятиям необходимо предлагать конкурентные условия и расширять границы найма. Также важно сотрудничество с образовательными учреждениями для подготовки специалистов и работа над HR-брендом.

В 2023 году компании Ставропольского края разместили на 132% больше вакансий, чем в предыдущем году. В 2024 году наиболее востребованы были токари, сварщики, слесари, машинисты спецтехники, водители грузового транспорта и шахтеры.

Николай Аксенов