Скандинавский антициклон принесет в Петербург 1 апреля переменную облачность

Скандинавский антициклон сформирует погоду в Петербурге 1 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации при переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон хоть и превысит норму, но окажется ниже вчерашних отметок.

Воздух прогреется до 10-12 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы. В среду, 2 апреля, обойдется без осадков. Температура останется такой же.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 29 марта сезон туристической навигации в Петербурге открылся без официального объявления. Первые плавсредства с отдыхающим на борту были замечены на реке Фонтанке.

Андрей Маркелов