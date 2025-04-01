Мэр Тюмени назначил новых руководителей окружных управ

Глава Тюмени Максим Афанасьев назначил новых руководителей окружных управ, а также нового советника главы города, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, Ленинский округ возглавил Илья Махарашвили, Восточный округ — Иван Хохряков. Руководителем управы Центрального округа назначен Евгений Триль, который с 2022 года был главой Восточного. Советником главы Тюмени назначен Артем Павлюченко — он будет заниматься вопросами архитектурно-градостроительной деятельности и урбанистики.

Господин Афанасьев отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя как компетентные специалисты в своих сферах. «Они демонстрируют высокую эффективность в решении поставленных задач, обеспечивая успешную реализацию национальных проектов, направленных на комплексное благоустройство городских территорий»,— подчеркнул мэр.

Перед ними уже обозначены задачи проведения фестиваля чистоты и Всероссийского субботника 26 апреля, подготовки к празднованию Дня Победы и проведения всероссийского голосования за объекты благоустройств.

Ранее заместителем директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени стал Алексей Похиленко, который до июня 2023 года был исполняющим обязанности управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Тюменской области.

Ирина Пичурина