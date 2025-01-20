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Замдиректора департамента администрации Тюмени стал бывший глава тюменского УБЭП

Заместителем директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени стал Алексей Похиленко. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Похиленко с июня 2021 года был исполняющим обязанности управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Тюменской области. По данным Ura.ru, в ноябре 2023 года он ушел на пенсию по выслуге лет.

Анна Капустина

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