Замдиректора департамента администрации Тюмени стал бывший глава тюменского УБЭП

Заместителем директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени стал Алексей Похиленко. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Похиленко с июня 2021 года был исполняющим обязанности управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Тюменской области. По данным Ura.ru, в ноябре 2023 года он ушел на пенсию по выслуге лет.

Анна Капустина