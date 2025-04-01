ВТБ снизил минимальную ставку по рыночной ипотеке до 26,7%

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,1–1,6 процентного пункта (п. п.), минимальная ставка теперь составляет 26,7%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. По новым условиям, кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство — от 27,4% годовых»,— сказано в сообщении компании.

В банке отметили, что минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

В ВТБ напомнили, что за последний месяц банк существенно смягчил условия по ипотеке. В частности, 26 марта снизились ставки по рыночным ипотечным программам, комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Также банк уменьшил первый взнос до 20% для зарплатных клиентов и до 30% — для остальных. Помимо этого ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с господдержкой.

В феврале в банке оформили 8,4 тыс. ипотек, общий объем превысил 42 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ за январь-февраль 2025 года выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,5 млрд руб. Объем средств клиентов сократился на 1,6% с начала года, до 26,5 трлн руб.