Днем 1 апреля в Татарстане температура воздуха составит от 12 до 17 градусов выше нуля. В западных районах республики местами возможен дождь. Ветер восточный, 5–10 м/с, днем местами его порывы могут достигать 13 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани днем температура воздуха ожидается от 15 до 17 градусов выше нуля. Также восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Осадков не ожидается.

Артём Дергунов