Режим повышенной готовности объявлен в Приангарье из-за угрозы паводка

В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На днях вода пришла и в поселок Усть-Ордынский. Накануне на одной из улиц уровень воды поднялся выше нормы. Была угроза подтопления областной больницы №2. И здесь причина не только в таянии снега, вчера весь день шел дождь»,— сообщил губернатор.

Режим повышенной готовности также объявлен в Омской области и Алтайском крае. Кроме того, ранее он был установлен в Кызыле (Тува) и Минусинске (Красноярский край) из-за подтопления жилых территорий.

Как писал «Ъ-Сибирь», по предварительным оценкам ущерб от паводка в этом сезоне в Приангарье может составить около 130 млн руб.

Александра Стрелкова