251 участник спецоперации из 322 прошел тестирование программы «Свой резерв 18»

Онлайн-тестирование в рамках региональной программы по переподготовке участников и ветеранов спецоперации для государственной службы «Свой резерв 18» прошел 251 кандидат из 322 допущенных, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии после заседания общественного совета по направлению. Всего в программу была подана 571 заявка из 23 регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

106 человек из числа прошедших онлайн-тестирование являются ветеранами СВО, оставшиеся 145 — действующие военнослужащие. Для тех, кто не смог пройти тестирование по объективным причинам, проведут дополнительные испытания с 8 по 11 апреля.

Далее, с 1 апреля по 1 июня, пройдет этап очных собеседований с региональными экспертами, сертифицированными РАНХиГС. После этого будет сформирован окончательный список победителей конкурсного отбора. Они пройдут программу профпереподготовки «Государственное и муниципальное управление» в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

О запуске программы «Свой резерв 18», одной из целей которой является выявление и подготовка управленцев из числа участников спецоперации, «Ъ-Удмуртия» писал в конце января 2025 года. Программу запустили после предложения президента России Владимира Путина расширить аналогичный федеральный проект «Время героев» на регионы.

Согласно сайту «Свой резерв 18», обучение будет проходить по четырем направлениям: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления. Продолжительность программы — 12 месяцев.