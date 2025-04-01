СКР заинтересовался резким ростом числа выданных субсидий в Сургуте

В СКР доложат о ходе проверки возможных нарушений при выдаче субсидий в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), которая проводится по ст. 293 УК РФ (халатность), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о росте числа выданных субсидий в Сургуте за год. Многие из получателей стали гражданами России недавно и проходят обучение по получению таких пособий на специальных семинарах.

Напомним, за год мигранты совершили 3,4% преступлений в Югре: за год въезд в страну был запрещен почти 2 тыс. граждан, гражданства были лишены 30 натурализованных граждан.

Ирина Пичурина