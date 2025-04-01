Главе рекламной компании Кемерова грозит до 15 лет за взятки

Прокурор Кузбасса Александр Блошкин направил в суд уголовное дело директора рекламной фирмы, который обвиняется в коррупции. По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Расследование установило, что с сентября 2020-го по июнь 2023 года обвиняемый платил заместителю гендиректора АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) взятки на общую сумму свыше 1,5 млн руб. Вознаграждение полагалось за беспрепятственное и своевременное размещение рекламы на троллейбусах.

По информации управления СКР, обвиняемый сотрудничал со следствием. По ходатайству ведомства на его имущество наложен обеспечительный арест на сумму свыше 5 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2024 года вынесли приговор бывшему заместителю гендиректора КЭТК, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. За получение взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему назначили шесть лет колонии строгого режима и штраф в размере 17 млн руб.

Илья Николаев